Когда и кто ответит за гибель Ольги Анашкиной? Дело о северодвинском ДТП со смертельным исходом затягивается

Два с половиной года назад, 25 июля 2017 года, в результате ДТП в Северодвинске на перекрестке Ленина и Лесной погибла Анашкина Ольга Юрьевна.
Она стояла на тротуаре у светофора, когда туда со скоростью более 100 км/ч выехал «Хёндэ» под управлением Ефима Сергеева, 1991 г.р. Автомобиль уходил от столкновения с поворачивавшей на перекрёстке «Ауди», которой управлял Вячеслав Злобин. Сбил пешехода, опору светофора, леерное ограждение и врезался в дерево. Пешехода подкинуло до второго этажа. Повреждения потерпевшей: многочисленные переломы рук, ног, перелом основания черепа, ребер, позвоночника, разрывы внутренних органов, кровоподтеки… всё это говорит о силе удара. Шансов выжить у находившейся на его пути Ольги Анашкиной не было.
Так на перекрестке встретились два бесправных водителя, которые не имели права находиться за рулем автомобилей. Один, водитель «Хёндэ» водительских прав никогда не получал, а водитель «Ауди» лишен водительских прав за управление в состоянии алкогольного опьянения.
Первый процесс закончился в декабре 2018 г. возвращением материалов уголовного дела на доследование. В апреле 2018г обвинение было предъявлено только водителю автомобиля «Хёндэ» Сергееву, было проведено две автотехнических экспертизы и одна дополнительная, третья экспертиза проводилась уже в суде. Суд, возвращая дело прокурору, указал, что необходимо устранить противоречия между действиями водителей и наступившими последствиями.
С июня 2019 г. идет второй судебный процесс по привлечению к уголовной ответственности уже обоих водителей вышеуказанных автомобилей – Сергеева и Злобина.
Непонятно, в чем заключается сложность доказать вину этих водителей. Два с половиной года тянутся и следствие, и судебные разбирательства. Два северодвинца на следующий день предоставили следователю добровольно записи видеорегистраторов с места ДТП.
Адвокаты подсудимых в суде третий раз допрашивали свидетелей, эксперта, обозрели записи с видеорегистраторов.
9 декабря 2019 г. сторона защиты Сергеева, водителя «Хёндэ», пыталась доказать тот факт, что на перекрестке по ходу движения водителя Сергеева не было установлено временных знаков ограничения скорости 40 км/ч и проведении ремонтных работ. При допросе Сергеев не отрицал факт того, что ехал с превышением скорости (более 80 км/ч), но совершил «смертельный» для пешехода маневр из-за того, что автомобиль «Ауди» выехал на встречную полосу, преградив ему дорогу, в связи с чем он и начал его объезжать и свернул направо на тротуар, где находились пешеходы. Следует отметить, что эксперты установили - Сергеев не только не предпринимал мер к торможению в момент возникновения опасности (выезда автомобиля «Ауди» на встречную полосу), а, наоборот, увеличил скорость до 114 км/ч.
Сторона защиты Злобина, водителя Ауди, заявила ходатайство об исключении из доказательств одну запись видеорегистратора (на которой видно, что Ауди выехал на встречную полосу), и схему места ДТП. Мотивировали тем, что неправильно оформлено следователем. При допросе Злобин отказался давать показания, прикрывшись 51 статьей Конституции, разрешающей не свидетельствовать против себя. Таким образом защита пытается исключить доказательства нарушения Злобиным правил дорожного движения (не выезжал он на перекрестке на встречную полосу, ДТП не видел и участником его не являлся, а водитель Сергеев мог проехать мимо него, если бы не ехал с большой скоростью). Также сторона защиты заявила ходатайство о проведении следственного эксперимента для определения остановочного пути автомобиля «Хёндэ» при скорости движения 60 км/ч. За окном у нас декабрь, ДТП произошло в июле. С момента ДТП прошло три лета, погодные условия которых позволяли провести не один следственный эксперимент.
Водителю «Ауди» водительские права выдали в октябре 2018 г.
Водитель «Хёндэ», находясь под подпиской о невыезде, в августе 2018 года получил водительские права в г. Санкт-Петербург.
Водители, участники ДТП, свою вину не признают.
На заседании 23 декабря, десятом по счету, государственный обвинитель убедительно доказал правомерность приобщения вещественных доказательств – схемы ДТП, составленной сотрудником ГИБДД, и записи видеорегистратора, подтвердив свои доводы допросом следователя, который оформлял ДТП. Суд отказал в исключении этих вещественных доказательств, также отказал в удовлетворении ходатайства о проведении следственного эксперимента.
Сторона защиты подсудимого Злобина заявила ходатайство о проведении повторной экспертизы по 16-и вопросам, и просила поручить её экспертному заведению федерального уровня. С этим не согласился государственный обвинитель и заявил ходатайство о проведении дополнительной экспертизы для определения тормозного пути автомобиля Хёндэ.
Суд отложил заседание на 17 января 2020 года, дав время сторонам подготовить свои позиции по заявленным ходатайствам. Праздники….