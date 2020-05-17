В Шенкурском р-не малыш утонул в пруду из-за самонадеянности своей бабушки

Вчера днем в деревне Шипуновская Шенкурского района Архангельской области в пруду утонул 2-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По предварительным данным, мальчик вместе с 6-летней сестрой находились в гостях у бабушки в деревне и играли во дворе частного дома в 30 метрах от которого находился пруд. Дети, оставленные без присмотра взрослых, проследовали по тропинке к водоему, мальчик упал в воду и утонул.
В настоящее время произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Допрошена бабушка погибшего мальчика, которая в момент трагедии находилась дома, и самонадеянно полагала, что с детьми во дворе дома ничего не случится.
Следственное управление обращает особое внимание и предупреждает о необходимости ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасности на водоемах. Нельзя оставлять детей без присмотра взрослых, следует исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии.