В Архангельске ночной алководитель наделал бед

Об этом рассказала региональная Служба спасения.
Хозяйка частного дома по ул. Белогорской на окраине Архангельска в воскресенье в 4 часа утра проснулась от шума за окном.
Выйдя на улицу, женщина не поверила своим глазам: гараж, в котором стояла ее «Лада Приора», сдвинулся с места, а рядом стояла покорёженная «Мазда 6», из которой пытались выбраться два человека.
Водитель 1985 г.р. и его попутчица 1995 г.р. возвращались со стороны центра города домой, в пос. Уемский. По пути навстречу им попался экипаж ГИБДД. Полицейские, увидев, что машина движется с явным превышением скорости и цепляет бровку, развернулись и поехали следом. Но предотвратить аварию не получилось.
Спустя несколько секунд «Мазда» врезалась в деревянную световую опору, что привело к ее падению и обрыву проводов, съехала в кювет и въехала в частный деревянный гараж. От удара строение сместилось примерно на 45 градусов. На одной из винтовых свай повисло колесо иномарки. Повреждена оказалась и «Лада Приора», стоявшая в гараже. В результате обрыва проводов по всей улице некоторое время отсутствовало электроснабжение.
К месту проишествия прибыли пожарные СПСЧ. Применять специальный инструмент для деблокации пострадавших не пришлось. Водитель выбрался сам, он отделался незначительными травмами ног. Пассажирке пришлось хуже – у девушки травмирована голова и грудная клетка. Тем не менее, от госпитализации она также отказалась. Из машины ей помогли выбраться пожарные.
Предположительно, и водитель, и его спутница находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства ДТП выясняются.