Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Жительница Северодвинска решила побаловать себя элитным ликером.... и что из этого вышло

Накануне вечером в Северодвинске наряд вневедомственной охраны Росгвардии, прибывший в продуктовый магазин на улице Труда после срабатывания там тревожной сигнализации, по заявлению контролёра зала задержал посетительницу 1991 года рождения.


 

Женщина попыталась совершить хищение дорогостоящего спиртного (ликёр «Шеридан») стоимостью более одной тысячи рублей, но была остановлена на выходе из торговой точки. Известно, что задержанная ранее привлекалась к административной ответственности за кражу спиртосодержащих напитков меньшей стоимости.


 

Северодвинку передали сотрудникам полиции. Разбирательство продолжается. В соответствии со ст. 158.1 УК РФ за мелкое хищение, лицу, подвергнутому административному наказанию, грозит уголовная ответственность от штрафа до одного года лишения свободы.


21 июль 14:45 | : Происшествия

Главные новости


Школьники Архангельской области останутся без бесплатного горячего питания
Можно гулять по Соловкам и брачеваться. Новый Указ Александра Цыбульского
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (203)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20