Жительница Северодвинска решила побаловать себя элитным ликером.... и что из этого вышло

Накануне вечером в Северодвинске наряд вневедомственной охраны Росгвардии, прибывший в продуктовый магазин на улице Труда после срабатывания там тревожной сигнализации, по заявлению контролёра зала задержал посетительницу 1991 года рождения.
Женщина попыталась совершить хищение дорогостоящего спиртного (ликёр «Шеридан») стоимостью более одной тысячи рублей, но была остановлена на выходе из торговой точки. Известно, что задержанная ранее привлекалась к административной ответственности за кражу спиртосодержащих напитков меньшей стоимости.
Северодвинку передали сотрудникам полиции. Разбирательство продолжается. В соответствии со ст. 158.1 УК РФ за мелкое хищение, лицу, подвергнутому административному наказанию, грозит уголовная ответственность от штрафа до одного года лишения свободы.