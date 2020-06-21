В Архангельске торговец стройматериалами держал сотрудников впроголодь

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат).
По версии следствия, в период с марта по декабрь 2019 года руководитель коммерческой организации, основным видом деятельности которой является купля-продажа строительных материалов, не выплачивал заработную плату и выходное пособие директору по развитию возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью и его заместителю, расходуя денежные средства на иные нужды, в связи с чем перед ними образовалась задолженность на общую сумму более 990 тысяч рублей.
Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме после обращения потерпевших в суд в порядке гражданского судопроизводства.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.