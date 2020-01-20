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В Северодвинске задержан мужчина, обманувший местных ростовщиков

Накануне около 23 часов вечера на улице Труда в Северодвинске наряд вневедомственной охраны Росгвардии, находящийся на маршруте патрулирования, выявил и задержал обвиняемого в совершении мошеннических действий.

По имеющейся информации, задержанный взял кредит в одной из микрофинансовых организаций, предоставив недостоверную информацию о себе. Мужчину 1976 года рождения, объявленного судом в розыск, для дальнейшего разбирательства доставили в отдел полиции.

В соответствии с частью 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество») за обман ему грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

Пояснение: Микрофинансовые компанииэто коммерческие (реже некоммерческие) организации, которые осуществляют кредитование физических и юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, на недолгий срок, но под высокие (как правило) проценты.

04 июль 08:23 | : Происшествия

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