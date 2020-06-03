Смертельные «Холмогоры». При столкновении байка с автомобилем погибли оба водителя

В отдел полиции по Приморскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
Вечером 28 июня 2020 года в отдел полиции по Приморскому району поступило сообщение о том, что на 1200 км автодороги М-8 «Холмогоры» житель города Архангельска, 1987-го года рождения, управляя мотоциклом «Хонда», выехал на полосу для встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан». В результате ДТП погибли водитель мотоцикла и 51-летняя женщина, управлявшая иномаркой. Двое 22-летних пассажирок «Ниссана» получили различные травмы, им оказана необходимая медицинская помощь.
По предварительным данным, погибший мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами, а категории, необходимой для вождения мототехники, у него никогда не было. Мотоцикл принадлежал его родственнику и не был зарегистрирован в ГИБДД.