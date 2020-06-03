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Непослушная девочка утонула в реке Онега

Вчера вечером в реке Онега в районе поселка Конево при очевидных обстоятельствах утонула 11-летняя девочка, которая ушла на реку купаться вместе о своей 12-летней знакомой без разрешения взрослых. Несмотря на то, что местный житель попытался на лодке догнать девочку, которую снесло сильным течением, она ушла под воду. Продолжаются работы, направленные на обнаружение ее тела. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

В текущем году это третий случай гибели несовершеннолетних в водоемах региона. Следственное управление обращает внимание на необходимость обеспечения безопасности во время купания и контроль взрослых за детьми у воды.

22 июнь 10:50 | : Происшествия

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