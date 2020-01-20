В Архангельске ночной хулиган избил чужую иномарку мусорной урной

5 июня около 4 утра следуя по маршруту патрулирования, экипаж Росгвардии проезжал по улице Логинова. Через некоторое время внимание росгвардейцев привлёк громкий звук удара по металлу.
Подъехав ближе к автомобильной стоянке дома 51, сотрудники Росгвардии увидели на одной из припаркованных иномарок свежие вмятины и царапины с правой стороны. На земле около данного автомобиля лежал мужчина в серой куртке и синих джинсах, рядом с ним обнаружена чёрная урна для мусора. Спустя некоторое время к росгвардейцам подошел владелец и пояснил, что когда он уходил, этих повреждений не было.
Сотрудники Росгвардии задержали гражданина 1984 года рождения, подозреваемого в повреждении чужого имущества, и доставили в ближайший отдел полиции для разбирательства.