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В Санкт-Петербурге задержан убийца у "Паратова"

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу заочно предъявлено обвинение 32-летнему жителю г. Архангельска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ и ч.3 ст. 30 п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство  двух лиц).

Напомним, что региональным Следственным управлением было инициировано проведение доследственной проверки по сообщениям из средств массовой информации о том, что в Первой городской больнице г. Архангельска скончался местный житель, который был доставлен в больницу после умышленного  наезда на него транспортного средства на Набережной Северной Двины в г. Архангельске. 

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками органов полиции, установлена причастность к совершению указанного преступления жителя областного центра. После происшествия подозреваемый скрылся от органов следствия, в связи с чем объявлен в розыск.

 Сотрудники полиции задержали 32-летнего подследственного в городе Санкт-Петербурге. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он доставлен в Архангельск для участия в следственных действиях.

По версии следствия, 2 мая 2015 года ночью у дома 80 корпус 1 набережной Северной Двины в г. Архангельске обвиняемый, управляя автомобилем «Ford Focus», совершил умышленный наезд на двух мужчин, с одним из которых у него произошел конфликт. Один из мужчин получил телесные повреждения различной степени тяжести, второй от полученной черепно- мозговой травмы скончался в больнице 13 мая 2015 года.

02 июнь 08:57 | : Происшествия

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