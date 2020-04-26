В Коноше местный алкаш насмерть забил собутыльника

6 мая 2020 года в одной из квартир дома по переулку Апрельский в поселке Коноша обнаружено тело 41-летнего мужчины со следами побоев. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате тупой закрытой травмы головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по Коношскому району, по подозрению в совершении преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 29-летний знакомый потерпевшего.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что вместе с потерпевшим в гостях употребляли спиртные напитки. У потерпевшего с хозяином жилища произошел словесный конфликт, в ходе которого он занял сторону хозяина и сделал потерпевшему замечание, что тот не у себя дома. Из-за того, что потерпевший грубо ответил на замечание, он его избил руками и ногами.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.