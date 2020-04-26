Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Коноше местный алкаш насмерть забил собутыльника

6 мая 2020 года в одной из квартир дома по переулку Апрельский в поселке Коноша обнаружено тело 41-летнего мужчины со следами побоев. В ходе судебно-медицинской экспертизы установлено, что его смерть наступила в результате тупой закрытой травмы головы. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного  ч.4 ст.111  УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками ОМВД России по Коношскому району, по подозрению в совершении  преступления задержан ранее привлекавшийся к уголовной ответственности 29-летний знакомый потерпевшего.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что вместе с потерпевшим в гостях употребляли спиртные напитки. У потерпевшего с хозяином жилища произошел словесный конфликт, в ходе которого он занял сторону хозяина и сделал потерпевшему замечание, что тот не у себя дома.   Из-за того, что потерпевший грубо ответил на замечание, он его избил руками и ногами.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

26 май 08:53 | : Происшествия

Главные новости


ВрИО главы Коми: Нам не по дороге с Архангельской областью и Ненецким округом
Глаза в глаза с Цыбульским. Их первая встреча
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (232)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20