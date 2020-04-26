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"Грабеж века". В Няндоме половозрелый мужчина отобрал у магазина банку энергетика

Накануне днём на пульт Няндомского филиала управления вневедомственной охраны Росгвардии поступила информация о срабатывании тревожной сигнализации в охраняемом магазине, расположенном на улице 60 лет Октября. Для проверки причины нажатия КТС по указанному адресу выехал наряд Росгвардии.

 

Со слов очевидцев, неизвестный в присутствии продавцов и покупателей схватил с полки банку энергетика и, не оплатив на кассе, выбежал с ней на улицу. Сотрудники передали информацию в дежурную часть отдела полиции и приступили к обследованию прилегающей территории. Спустя непродолжительное время, предполагаемого злоумышленника 1993 года рождения удалось обнаружить и задержать на территории средней школы.

 

Проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»).

23 май 11:33 | : Происшествия

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