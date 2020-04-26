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Подростки из Мирного промышляли воровством драгметаллов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 17-летнего жителя города Мирный в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище).

Следствием установлено, что 20 сентября 2019 года обвиняемый вместе с 16-летним другом, действуя согласно заранее разработанному плану, решили проникнуть через балкон в квартиру, расположенную на втором этаже жилого дома  в городе Мирный. Обвиняемый на улице наблюдал за окружающей обстановкой, а его друг забрался на козырек подъезда, потом по газовой трубе на балкон квартиры и через открытую балконную дверь зашел в квартиру и похитил  ювелирные изделия из драгоценных металлов на общую сумму более 90 тысяч рублей.  С похищенным юноши с места преступления скрылись, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что его соучастник преступления украшения сдал в ломбард. Вырученные денежные средства они потратили на кафе и сигареты. В отношении второго несовершеннолетнего обвиняемого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

22 май 08:58 | : Происшествия

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