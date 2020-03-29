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В Архангельске начата проверка слухов о недоплатах медработникам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей выявлена информация о том, что на данный момент федеральные и президентские выплаты в полном объеме получили не все сотрудники скорой медицинской помощи, которые работают в городе Архангельске, в связи с чем нарушены их права, а заявления  о том, что за работу с больными коронавирусной инфекцией и больными из группы риска все медики получили доплаты, не соответствуют действительности. По данному факту следственными органами СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

 

Следствие исследует изложенные в публикации обстоятельства, установит и опросит работников «Скорой медицинской помощи», которые не получили причитающиеся выплаты, изучит документацию, регламентирующую порядок начисления указанных выплат. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

17 май 11:26 | : Происшествия

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