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В Архангельской области завели уголовное дело по заражению коронавирусом

В центре разбирательства не отдельный гражданин или лечебное учреждение, а крупная добывающая компания.

Еще в апреле в прессе и обществе широко обсуждалось заражение коронавирусом 30 сотрудников компании «АГД-Даймондс», занимавшихся разработкой алмазного месторождения им. Гриба.

Уголовное дело заведено по ч. 1 статьи 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Пока оно не персонифицировано.

По данной статье виновнику грозит штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от года до 18 месяцев, либо лишение возможности занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет.

К самой компании эту информации пока не комментируют.

Если делу будет дан ход, возникнет прецедент. Напомним, в вахтовом поселке нефтяников в соседнем (пока) Ненецком автономном округе в апреле месяце тоже был зарегистрирован случай массового заражения рабочих.

15 май 12:09 | : Происшествия

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