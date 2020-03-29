В Архангельской области завели уголовное дело по заражению коронавирусом

В центре разбирательства не отдельный гражданин или лечебное учреждение, а крупная добывающая компания.
Еще в апреле в прессе и обществе широко обсуждалось заражение коронавирусом 30 сотрудников компании «АГД-Даймондс», занимавшихся разработкой алмазного месторождения им. Гриба.
Уголовное дело заведено по ч. 1 статьи 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Пока оно не персонифицировано.
По данной статье виновнику грозит штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период от года до 18 месяцев, либо лишение возможности занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет.
К самой компании эту информации пока не комментируют.
Если делу будет дан ход, возникнет прецедент. Напомним, в вахтовом поселке нефтяников в соседнем (пока) Ненецком автономном округе в апреле месяце тоже был зарегистрирован случай массового заражения рабочих.