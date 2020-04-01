Перестарался. Сотрудник полиции в поисках наркотиков залез архангелогородке в интимные места

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Архангельску, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286УК РФ (превышение должностных полномочий).
По версии следствия, 17 апреля 2020 года вечером сотрудник полиции прибыл в одну из квартир по проспекту Обводный Канал в городе Архангельске, где проживала потерпевшая, условно осужденная за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Сотрудник полиции, не имея законных оснований, явно превышая свои должностные полномочия, провел осмотр жилища, личных вещей потерпевшей, а также осуществил ее личный досмотр.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался.