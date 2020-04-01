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Перестарался. Сотрудник полиции в поисках наркотиков залез архангелогородке в интимные места

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении оперуполномоченного отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.Архангельску, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, 17 апреля 2020 года вечером сотрудник полиции прибыл в одну из квартир по проспекту Обводный Канал в городе Архангельске, где проживала потерпевшая, условно осужденная за незаконное приобретение и хранение наркотиков. Сотрудник полиции, не имея законных оснований, явно превышая свои должностные полномочия, провел осмотр жилища, личных вещей  потерпевшей, а также осуществил ее личный досмотр.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

 

В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался.

 

27 апрель 11:29 | : Происшествия

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