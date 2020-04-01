Пятница 13-е: В Архангельске объявился убийца с бензопилой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 39-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 23 апреля 2020 года днем в квартире дома на улице Гайдара в городе Архангельске подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес 33-летнему знакомому удар работающей бензопилой в область головы. Благодаря тому, что потерпевший увернулся и отбил удар рукой, выбежал из квартиры и обратился за медицинской помощью с раной лобно-височной области и пальцев руки, он остался жив.
По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.
В ходе допроса подозреваемый пояснил следователю, что на протяжении нескольких дней в гостях вместе с потерпевшим употреблял спиртные напитки. Затем он обнаружил, что у него пропал мобильный телефон. Полагая, что к его исчезновению причастен потерпевший, потребовал его вернуть. Получив отказ, сходил домой, взял бензопилу и вернулся в квартиру. Убивать потерпевшего не хотел, хотел только напугать, чтобы тот вернул телефон.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.