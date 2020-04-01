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Участковый с Погоста. Поморский полицейский спас трех человек в вешних водах озера

«В деревне Погост Плесецкого района Архангельской области во время обеденного перерыва в дом старшего участкового уполномоченного майора полиции Сергея Юрьева вбежал девятилетний сын Никита с другом Артемом. Мальчишки, волнуясь, рассказали, что во время прогулки услышали, что на озере кто-то зовет на помощь.

Сергей Викторович выскочил на улицу и на автомобиле устремился к указанному детьми месту.

В проливе между Кенозером и озером Долгое уже сошел лед, и местные жители начали ловить рыбу. Подъезжая к береговой линии, майор полиции увидел на поверхности воды примерно в 400 метрах от берега нос затонувшей лодки, возле которого из последних сил на плаву держались трое человек. Запрыгнув в стоящую на берегу лодку-казанку, Сергей Юрьев направился к тонущим. В воде он увидел местного жителя и двух его родственников. Подъехав ближе, участковый предупредил, чтобы мужчины не паниковали и не пытались забраться в лодку одновременно – легкая казанка могла в таком случае перевернуться.

Полицейский попытался затащить в лодку одного из находившихся в воде, однако понял, что это невозможно – мужчины сильно замёрзли и выбились из сил, на них была промокшая тяжёлая одежда. Тогда участковый сказал рыбакам держаться за борта казанки, а сам направил лодку к берегу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В это время у берега уже собрался народ, да и другие рыбаки подъехали – им удалось поднять из воды тонувшую лодку, так что даже имущество спасли, – рассказал Сергей Викторович. – А в воде мужчины оказались, скорее всего, по неопытности – в какой-то момент все трое встали на одну сторону – лодка и перевернулась».

Позже он позвонил рыбакам, поинтересовался их здоровьем. Они ответили, что все в порядке – мужчины согрелись в русской бане и быстро пришли в себя. Медицинская помощь им не понадобилась.

Один из спасенных признался, что увидев участкового, который спешил на помощь, сразу понял, что все будет хорошо. Сергея Юрьева знают все местные жители – в поселке Погост он родился, здесь же на протяжении 25 лет работает участковым. Это человек, на которого всегда можно положиться, – убеждены все в округе. А сам участковый считает, что похвалить нужно мальчишек, которые не остались равнодушными, быстро сориентировались и сообщили ему о происшествии.  

25 апрель 13:43 | : Происшествия

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