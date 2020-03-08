Не наигрались. Сотрудники полиции Архангельска ищут похитителей игрушек

Сотрудниками УМВД России по г. Архангельску ведется розыск неустановленных лиц, возможно причастны к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
По имеющейся информации, 8 апреля 2020 года двое неизвестных путем взлома развлекательного автомата с игрушками, расположенного в фае магазина на улице Урицкого, похитили игрушки на сумму порядка шести тысяч рублей.
Приметы первого подозреваемого: рост около 175 сантиметров, плотного телосложения. Был одет в черную кожаную куртку, джинсы черного цвета, обувь черного цвета, на голове черная шапка.
Приметы второго подозреваемого: рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения. Был одет в серую куртку, джинсы синего цвета, обувь и шапка черного цвета.
Если вы видели этих молодых людей, просим обратиться в полицию по телефонам: 8 (8182) 68-32-27, 63-22-54 или 02. Конфиденциальность гарантируется.