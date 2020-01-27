Как в Архангельске убивали трех женщин (видео следственного эксперимента)

11 апреля 2020 года вечером при локализации пожара в квартире дома по улице Гагарина в городе Архангельске обнаружены тела трех женщин с признаками насильственной смерти и следами термического воздействия. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
В ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий, проведенных первым отделом по расследованию особо важных дел при активном участии следователей-криминалистов регионального Следственного управления и отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Санкт-Петербурге) Главного управления криминалистки (Криминалистического центра) Следственного комитета Российской Федерации совместно с сотрудниками органов внутренних дел, по подозрению в совершении убийств задержан 27-летний житель Устьянского района, который признался в совершении преступлений.
Следствием установлено, что 3 апреля 2020 года подозреваемый приехал в город Архангельск и остановился у 83-летней дальней родственницы, которая одна проживала в однокомнатной квартире в областном центре. Из-за того, что он стал злоупотреблять спиртными напитками, пенсионерка сделала ему замечание, между ними произошел конфликт в ходе которого он ее задушил, после чего похитил в квартире крупную сумму денежных средств. На протяжении нескольких дней он проживал в квартире вместе с телом убитой им пенсионерки, продолжая злоупотреблять спиртным, пока 11 апреля в указанную квартиру не зашла соседка убитой, у который был ключ от входной двери. Он задушил 77-летнюю пенсионерку, а потом нанес множественные ножевые ранения ее 43-летней дочери, которая зашла в квартиру соседки и обнаружила следы преступлений. С целью хищения денежных средств из квартиры убитых им соседей, он проследовал в их квартиру, где находилась 12-летняя девочка, мать и бабушку которой он убил. Он применил к девочке физическую силу, после чего обыскал квартиру и забрал денежные средства в размере около 6 тысяч рублей. Затем с целью уничтожения следов преступления устроил пожар и открыл газ в квартире, где находились тела убитых им женщин, после чего скрылся с места преступления.
13 апреля 2020 года вечером в поселке Октябрьский Устьянского района он под угрозой предмета похожего на пистолет совершил два разбойных нападения на продавцов магазинов, требуя передачи ему денежных средств. Подозреваемого задержали сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Архангельской области, которые были командированы в посёлок Октябрьский для проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении местного жителя, заподозренного в совершении убийств в городе Архангельске.
Сегодня следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе допроса подозреваемый признал свою вину, подробно рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений и пояснил следователю, что преступления совершил в состоянии опьянения с корыстной целью, так как ему нужны были денежные средства для приобретения алкоголя и развлечений.
Следствие ведет первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.