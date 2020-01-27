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Гражданин Таджикистана, сидя в архангельской колонии, агитировал за терроризм

Следственным подразделением РУФСБ России по Архангельской  возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети Интернет) в отношении тридцатилетнего гражданина Республики Таджикистан, отбывавшего в 2019 году наказание в ИК-5 УФСИН России по Архангельской области.

По версии следствия, указанное лицо, разделяя экстремистские убеждения, признавая идеологию насилия и практику терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании, разместил в 2019 году на персональной странице в социальной сети «Одноклассники» ряд материалов, оправдывающих терроризм и пропагандирующих насилие. Также в своих сообщениях он призывал к осуществлению террористической деятельности.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов РУФСБ,  оперативных подразделений ИК-5 и аппарата Управления ФСИН России по Архангельской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В соответствии с законодательством Российской Федерации ему грозит наказание до семи лет лишения свободы.

06 апрель 14:55 | : Происшествия

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