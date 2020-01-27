УМВД по Архангельской области предупреждает: мошенники наживаются на страхе перед вирусом COVID-19

Как и по всей России, в Архангельской области проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение распространения короновирусной инфекции. Повсеместно осуществляется активное информирование граждан об эпидемиологической обстановке и мерах индивидуальной профилактики, работают «горячие линии», созданы различные информационные ресурсы, дающие исчерпывающую и достоверную информацию по всем вопросам, связанным с новой вирусной инфекцией.
Сотрудники органов внутренних дел предупреждают: ситуацией, сложившейся в связи с распространением короновирусной инфекции, могут воспользоваться мошенники! Чтобы избежать негативных последствий, не впускайте в дом незнакомых людей, если вам достоверно не известно о цели их визита.
Не доверяйте информации, размещенной на сомнительных интернет-ресурсах, особенно если на них предлагаются лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты неизвестного происхождения.
Будьте бдительны! Помните, любую информацию, полученную от незнакомых вам лиц, следует проверять в компетентных органах. Например, уточнить данные Вы можете, обратившись на региональный телефон «горячей линии» 8 (8182) 66-99-07, в Единую федеральную «горячую линию» по лечению и профилактике короновируса – 8 (800) 2000-112 или Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43 (круглосуточно).
Также напоминаем, что за распространение в средствах массовой информации и сети Интернет заведомо недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, под видом достоверных сведений, предусмотрена административная ответственность.