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Вельчанин в приступе "белой горячки" побил в камере полицейского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности  35-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 2 февраля 2020 года ночью в камере изолятора временного содержания ОМВД России по Вельскому району подозреваемый, не желая отбывать назначенное ему мировым судьей наказание за несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре,  решил привлечь к себе внимание сотрудников полиции, путем погрома и наведения беспорядка в камере. Сотрудники полиции зашли в камеру с целью пресечения его противоправных действий. Подозреваемый   ударил кулаком в область тела представителя власти, причинив тому физическую боль.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что у него началась белая горячка, поэтому он не контролировал свои действия.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

23 март 14:34 | : Происшествия

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