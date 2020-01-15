Северодвинские полицейские установили владельца джипа, убившего пассажира "Жигулей"

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в ОМВД России по городу Северодвинску рано утром 4 марта. По предварительным данным, на автодороге «М-8 Холмогоры» подъезд к г. Северодвинску был совершен наезд на стоявший на проезжей части с аварийной сигнализацией автомобиль «ВАЗ-21102», а также находившегося у водительской двери пассажира «ВАЗа» 51-летнего мужчину. Пострадавший со многочисленными травмами был госпитализирован в больницу, где поздно вечером скончался. Виновник аварии скрылся с места ДТП.
В ходе оперативно-розыскных мероприятия сотрудниками полиции был установлен 36-летний северодвинец - водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер 150», предположительно являющийся участником данного дорожно-транспортного происшествия.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по городу Северодвинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). Санкцией статьи предусмотрено наказание от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Ведется следствие.