Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске росгвардейцы скрутили припадочного буяна

На пульт дежурного отдела вневедомственной охраны по городу Архангельску поступил тревожный вызов из продуктового магазина на улице Карельская. К указанному адресу незамедлительно направился ближайший наряд Росгвардии.

 

По прибытии в круглосуточную торговую точку установлено, что один из посетителей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, повёл себя неадекватно: начал хватать других граждан за одежду, пытался устроить с ними драку и причинить имущественный ущерб организации, на требования администрации магазина и правоохранителей прекратить совершать противоправные действия не реагировал.

 

Местного жителя задержали. В процессе разбирательства у него внезапно случился приступ. После оказания доврачебной помощи на место была вызвана бригада медиков, которая приняла решение о немедленной госпитализации больного.

 

Для последующего разбирательства заявление и объяснения работников магазина по данному факту передали в отдел полиции.

29 февраль 10:20 | : Происшествия

Главные новости


И в школу не пойдем! Дорогая Конституция, или Зачем юбилей В.И. Ленина сделали выходным днем?
Скоморошье племя. Зачем Шнур и Валерия попёрлись в политику?
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20