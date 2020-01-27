В Архангельске росгвардейцы скрутили припадочного буяна

На пульт дежурного отдела вневедомственной охраны по городу Архангельску поступил тревожный вызов из продуктового магазина на улице Карельская. К указанному адресу незамедлительно направился ближайший наряд Росгвардии.
По прибытии в круглосуточную торговую точку установлено, что один из посетителей, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, повёл себя неадекватно: начал хватать других граждан за одежду, пытался устроить с ними драку и причинить имущественный ущерб организации, на требования администрации магазина и правоохранителей прекратить совершать противоправные действия не реагировал.
Местного жителя задержали. В процессе разбирательства у него внезапно случился приступ. После оказания доврачебной помощи на место была вызвана бригада медиков, которая приняла решение о немедленной госпитализации больного.
Для последующего разбирательства заявление и объяснения работников магазина по данному факту передали в отдел полиции.