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Денис Маслов дисквалифицирован. Потерял пост директор департамента администрации Архангельска

Произошло это с подачи прокуратуры Архангельской области.

Как выяснилось, трудовая биография Маслова не соответствовала требованиям, предъявляемым чиновникам такого ранга. Чтобы заниматься градостроительной деятельностью в управление муниципалитетом, он должен был иметь стаж муниципальный службы не менее 6 лет, или работать по указанной специальности не менее 5-ти.

В трудовой биографии уволенного следующие записи: менее двух лет руководства Агентством по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области, около трех – спортивным клубом «Водник» (хоккей с мячом), более двух руководящая должность в «Аквилон Девелопмент».

Известно, что в нулевых Денис Маслов трудился на различных должностях в группе компаний «Титан».

Администрация Архангельска согласилась с мотивировкой областной прокуратуры и расторгла трудовой договор.

Кто займет освободившееся кресло, пока неизвестно.

27 февраль 17:16 | : Происшествия

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