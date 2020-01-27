Денис Маслов дисквалифицирован. Потерял пост директор департамента администрации Архангельска

Произошло это с подачи прокуратуры Архангельской области.
Как выяснилось, трудовая биография Маслова не соответствовала требованиям, предъявляемым чиновникам такого ранга. Чтобы заниматься градостроительной деятельностью в управление муниципалитетом, он должен был иметь стаж муниципальный службы не менее 6 лет, или работать по указанной специальности не менее 5-ти.
В трудовой биографии уволенного следующие записи: менее двух лет руководства Агентством по управлению государственным имуществом и земельными ресурсами Архангельской области, около трех – спортивным клубом «Водник» (хоккей с мячом), более двух руководящая должность в «Аквилон Девелопмент».
Известно, что в нулевых Денис Маслов трудился на различных должностях в группе компаний «Титан».
Администрация Архангельска согласилась с мотивировкой областной прокуратуры и расторгла трудовой договор.
Кто займет освободившееся кресло, пока неизвестно.