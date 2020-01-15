Шенкурский пацифист вместо года службы может отсидеть два

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 18-летнего жителя Шенкурского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).
По версии следствия, обвиняемый, подлежащий призыву на военную службу, в октябре 2019 года под роспись получил повестку о явке в военный комиссариат Вельского, Устьянского и Шенкурского районов. Не желая проходить военную службу, в назначенный день без уважительной причины на мероприятия, связанные с призывом, обвиняемый не явился.
В ходе допроса он признал свою вину и объяснил свою неявку нежеланием служить в армии.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовные дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
За уклонение от призыва на военную службу Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.