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Холмогорский район: Новые жертвы теплой зимы

14 января 2020 года в правоохранительные органы  поступило сообщение о том, что во время рыбалки пропали два пенсионера- жители  деревни Погост. На берегу реки реке Емца были обнаружены их личные вещи. Вчера водолазам удалось поднять со дна водоема глубиной более 4 метров снегоход и металлические сани потерпевших. Тела мужчин, которые предположительно провалились под лед, до настоящего времени не обнаружены. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки  принять процессуальное решение. Принимаются меры к обнаружению тел.  

Следственное  управление  продолжает  предупреждать, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.

  

16 январь 08:55 | : Происшествия

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