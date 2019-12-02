Холмогорский район: Новые жертвы теплой зимы

14 января 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что во время рыбалки пропали два пенсионера- жители деревни Погост. На берегу реки реке Емца были обнаружены их личные вещи. Вчера водолазам удалось поднять со дна водоема глубиной более 4 метров снегоход и металлические сани потерпевших. Тела мужчин, которые предположительно провалились под лед, до настоящего времени не обнаружены. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки принять процессуальное решение. Принимаются меры к обнаружению тел.
Следственное управление продолжает предупреждать, что ежегодно несоблюдение элементарных правил безопасности становится причиной гибели людей на водных объектах.