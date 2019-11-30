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Рождественский инцидент: Дама, сообщившая о бомбе в поезде "Санкт-Петербург - Архангельск", оказалась "в зюзю"

08 января 01:15 в транспортную полицию поступило сообщение о том, что в поезде «Санкт-Петербург – Архангельск» находится опасный предмет.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками транспортной полиции по подозрению в совершении противоправного деяния выявлена и задержана женщина, 1961 года рождения, жительница г. Архангельск. Установлено, что дама находилась в нетрезвом состоянии.

В настоящее время по данному факту проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как сообщали ранее наши коллеги по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера», данный инцидент произошёл 8 января в 02:20 по московскому времени - одной из пассажирок показалось, что в поезде заложена бомба. Поездная бригада среагировала мгновенно, и состав был остановлен на станции Сухона Вологодской области. Пассажиры были выведены на улицу, а железнодорожный состав проверяли сотрудники МЧС.

09 январь 07:54 | : Происшествия

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