"Не по понятиям". Бывший зек из Северодвинска зарезал знакомого за пощечину

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство 36-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 24 июля 2019 года в одной из квартир дома по улице Пионерская в городе Северодвинске обвиняемый на почве личной неприязни нанес не менее 6 ударов ножом в область тела и конечностей 35-летнему знакомому. Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление, и своевременно оказанной медицинской помощи, он остался жив. Подследственный скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. В первых числах октября 2019 года сотрудники полиции установили его местонахождение и задержали.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что ударил потерпевшего ножом после того, как тот ударил его ладонью по лицу. Он ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, поэтому пощечина для него оскорбительный жест.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.