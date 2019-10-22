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"Не по понятиям". Бывший зек из Северодвинска зарезал знакомого за пощечину

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство 36-летнего жителя города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 24 июля 2019 года в одной из квартир дома по улице Пионерская в городе Северодвинске обвиняемый  на почве личной неприязни нанес не менее 6 ударов ножом в область тела и конечностей 35-летнему знакомому. Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление, и своевременно оказанной медицинской помощи, он остался жив.  Подследственный скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. В первых числах октября 2019 года сотрудники полиции установили его местонахождение и задержали. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что ударил потерпевшего ножом после того, как тот ударил его ладонью по лицу. Он ранее отбывал наказание в местах лишения свободы,  поэтому пощечина для него оскорбительный жест.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

22 ноябрь 09:05 | : Происшествия

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