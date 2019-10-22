Северодвинск: День Победы, закончившийся убийством

1 июня 2019 года вечером в болоте в районе «Воинского мемориала» на острове Ягры в городе Северодвинске обнаружено тело 32-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти, который разыскивался как без вести пропавший. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, установлена причастность к совершению убийства 57-летнего знакомого потерпевшего, которой после совершения преступления скрылся от органов следствия.
Несмотря на уничтожение им следов преступления, благодаря применению новейшей криминалистической техники, результатам экспертиз и правильно выбранной тактики допросов, следователем собрана доказательственная база, под тяжестью которой подозреваемый дал признательные показания.
В ходе допроса он признал свою вину и пояснил следователю, что 9 мая 2019 года вместе с потерпевшим у общего знакомого в квартире по улице Мира в городе Северодвинске употреблял спиртные напитки. Он пожаловался потерпевшему, что у него с супругой возникли трудности в отношениях, а тот стал ее оскорблять. Грубые слова потерпевшего в адрес супруги его очень задели, поэтому он ударил того кухонным ножом в область сердца. Испугавшись своих действий, сокрыв следы преступления в квартире, он на своем автомобиле вывез тело убитого на остров Ягры, привязал к нему кусок арматуры и утопил в водоеме.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подследственного меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ему предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Будучи допрошенным в качестве обвиняемого он также признал свою вину, раскаялся в содеянном.