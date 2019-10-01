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Не садитесь, девчонки, за руль! В аварии в Котласском районе погибли три двацатилетнии девушки

  15 ноября в дежурную часть ОМВД России «Котласский» поступило сообщение о том, что около 21:20 на 1-ом километре автодороги «Котлас – Коряжма – Видель – Ильинско-Подомское» произошло столкновение автомобиля «Фольксваген-Поло» под управлением 21-летней девушки и автомобиля «Ауди». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель машины «Фольксваген» и ее пассажирки, 1995 и 1999 годов рождения, скончались на месте аварии до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля «Ауди» и его пассажир с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Котласскую центральную городскую больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения, в первую очередь скоростного режима. Необходимо в обязательном порядке учитывать неблагоприятные погодные условия и складывающуюся дорожную обстановку. Особенно аккуратными на дороге должны быть начинающие водители, у которых стаж вождения менее 3 лет, именно они чаще всего попадают в ДТП. При возможности откажитесь от поездки в плохую погоду!

 

16 ноябрь 12:42 | : Происшествия

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