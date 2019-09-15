Плесецкий район: Ревность, кровь, алкоголь... и совсем немного секса

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 28-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что 14 февраля 2019 года ночью обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла по месту жительства бывшего 33-летнего сожителя и его новой подруги в поселке Оксовский Плесецкого района. В ходе конфликта, на почве ревности, обвиняемая нанесла смертельный удар кухонным ножом в область груди слева потерпевшему.
Первоначально от подозреваемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она указала, что в нетрезвом состоянии пришла по месту жительства бывшего сожителя, чтобы выяснить, почему он порвал с ней отношения, и в порыве гнева ударила его ножом. В последующем подследственная свою вину в убийстве не признала.
Приговором Плесецкого районного суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.