Кровавые похождения архангельских "черных" риэлторов (видео)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовных дел по обвинению 35 - летнего жителя города Архангельска, его 56 - летнего знакомого и 32 - летней женщины. Они, в зависимости от роли и степени участия каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение гражданина права на жилое помещение), п. «а,ж,з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц из корыстных побуждений) и ч.2 ст. 327 УК РФ (подделка паспортов).
По версии следствия, двое обвиняемых в 2013 году создали организованную преступную группу, развернув на территории города Архангельск противоправную деятельность по подысканию граждан с низким социальным статусом, обладающих благоустроенными квартирами, с целью завладения их жильем.
Первой их жертвой по данному делу стала владелица благоустроенной квартиры на ул. Тимме в городе Архангельске, злоупотребляющая спиртным.
В 2013 году, согласно разработанному плану, один из членов организованной группы стал оказывать женщине знаки внимания, под романтическим предлогом организовал ей экскурсионный тур в город Санкт-Петербург, пообещал приобрести частный дом. Обманутая влюбленная женщина, находясь под влиянием алкоголя, предполагая, что участвует в совершении сделки по приобретению ей обещанного дома, подписала договор купли-продажи своей квартиры, передав все вырученные деньги преступникам. Обвиняемые же лишь приобрели для потерпевшей дачный домик в садово-огородническом товариществе в округе Варавино-Фактория, непригодный для круглогодичного проживания, куда перевезли ее личные вещи. Когда она поняла, что её обманули, обвиняемые пообещали её сжечь вместе с домом, поэтому та побоялась обращаться в правоохранительные органы.
Развивая свою противоправную деятельность, члены преступной группы в 2014 году подыскали пожилого мужчину, одиноко проживавшего в квартире по проспекту Ленинградский в городе Архангельске, которому представились работниками администрации и убедили его в необходимости, якобы, оформления и получения наследства. Сообщники завладели паспортом потерпевшего, куда вклеили фотографию одного из них. Затем оформили доверенность на совершение сделок с указанной квартирой и стали подыскивать покупателя. Потерпевший обнаружил утрату паспорта и обратился с заявлением в правоохранительные органы. Обвиняемые, желая реализовать свой план, под надуманным предлогом выманили потерпевшего из квартиры на лестничную площадку, где нанесли ему металлической гирей от настенных часов два удара по голове, повлекших его смерть, после чего вывезли его труп на дачный участок, где отчленили кисти рук и сожгли их в печи. Труп мужчины утопили в болотной яме. Избавившись от потерпевшего они продали его квартиру, распорядившись денежными средствами по своему усмотрению.
В 2015 году к участникам преступной группы присоединилась знакомая одного из них, которой поручили подыскивать жителей областного центра, злоупотребляющих алкоголем, одиноко проживающих в благоустроенных квартирах. Выбор пал на 61-летнего мужчину, проживавшего по улице Победы. Систематически обвиняемые приходили к нему в гости, угощали спиртными напитками и склоняли мужчину продать свою квартиру. Получив отказ, они расправились с потерпевшим в его же квартире и расчленили его труп. Фрагменты тела упаковали в заранее приготовленные емкости- пластиковое ведерко и канализационные трубы, а также в баул. Женщина произвела уборку на месте преступления, уничтожив улики, мужчины вывезли останки в гараж, где залили емкости цементным раствором и утопили их в реке Северная Двина. В квартире у потерпевшего они нашли паспорт и необходимые для продажи квартиры документы.
В 2015 году с целью хищения квартиры, расположенной по улице Школьная в городе Архангельске, обвиняемые напоили собственника квартиры алкоголем и лекарственным препаратом седативного действия. Затем, следуя ранее отработанному плану, совершили его убийство и избавились от тела.
Благодаря совместной работе с сотрудниками полиции преступная деятельность обвиняемых пресечена, на похищенные квартиры наложен арест.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Архангельский областной суд для рассмотрения по существу.
Расследованием занимался первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.
Примечательно, что один из членов организованной группы в феврале текущего года уже осужден к 18 годам лишения свободы за убийство пенсионера, которого отравили мышьяком с целью хищения его квартиры. А первыми его потерпевшими стали родители, которых он в результате мошеннических действий, лишил права собственности на квартиру. Обвиняемые имели высшее юридическое образование, профессиональный опыт в сделках с недвижимостью и использовали это при совершении и сокрытии указанных преступлений.