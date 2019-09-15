Эхо Первой Мировой. Архангельские силовики изъяли и уничтожили приготовленные к сбыту боеприпасы

Оперативной группой Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району во взаимодействии с отделом полиции № 5 УМВД России по г. Архангельску, Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Архангельской области и Центром гражданской защиты Архангельской области обнаружены и изъяты три боеприпаса.
Как сообщил ИА «RUSNORD» источник в силовых ведомствах, боеприпасы были найдены сложенными на пустыре, готовыми для перемещения в неизвестном направлении.
В результате проведенного исследования установлено, что боеприпасы относятся к периоду Первой Мировой войны: 81 - мм мина от гранатомета системы Стокса, 59 - мм граната системы Рудултовского, 47 – мм артиллерийский снаряд от пушки Гочкиса. Все они были уничтожены на военном полигоне под Архангельском. Общая масса взрывчатых веществ, содержащихся в боеприпасах составила около 1,5 килограмм.
Правоохранительные органы и экстренные службы напоминают, что в случае обнаружения гражданами предметов, похожих на боеприпасы, оружие, патроны, необходимо запомнить место их обнаружения и в кратчайшие сроки сообщить по телефонам экстренных служб 01, 02 или 101, 102, 112 Трогать указанные предметы ни в коем случае нельзя. Боеприпасы сохраняют поражающие свойства и могут разорваться даже по истечению сотен лет.
Присвоение себе находки, в т.ч. в качестве «трофея», может повлечь за собой наступление уголовной ответственности по ст. 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция статьи, в зависимости от обстоятельств совершенного преступления, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Кто мог найти и сложить боеприпасы на пустыре источник не сообщает. Вполне вероятно, это могли быть так называемые «копари» или «черные копатели». Поздняя осень, до наступления первых морозов и снегопадов – время «трудовой страды» для охотников за археологическими ценностями.
На фото: бронебойные снаряды от пушки системы Гочкиса.