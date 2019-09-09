Пинежский садист истязал семью "из благих намерений"

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности 53-летнему жителю Пинежского района. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, в том числе совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Установлено, что в период с июня 2018 года по июнь 2019 года по месту жительства в Пинежском районе обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из ложно понятых методов воспитания, оскорблял и систематически наносил побои своим малолетним сыновьям в возрасте 12 и 13 лет, причиняя мальчикам физические и психические страдания. Он же, с января по июнь 2019 года на почве ревности и личной неприязни, систематически применял физическую силу и к супруге, пока она не обратилась с заявлением в правоохранительные органы о его противоправном поведении.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину частично и пояснил следователю, что руководствовался благими намерениями по отношению ко всем членам семьи.
Приговором Пинежского районного суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.