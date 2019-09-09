Еще одна производственная трагедия в Архангельской области

Произошла она в Устьянском районе, где, как известно, развито лесопильное и деревообрабатывающее производство.
В поселке Костылево на сортировочной линии сухих пиломатериалов 34-летний водитель погрузчика получил смертельную травму головы при падении с технологической площадки высотой около четырёх метров на бетонное основание.
За выяснение всех обстоятельств случившегося взялся Следком.
Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего, дать оценку соблюдению правил техники безопасности и охраны труда на производстве и по результатам проверки принять процессуальное решение.