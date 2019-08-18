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Северодвинск: Не бей сидельца по лицу, схлопочешь ножом в брюхо

 Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за убийство 36-летнего жителя города Северодвинска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 24 июля 2019 года в одной из квартир дома по улице Пионерская в городе Северодвинске подозреваемый  на почве личной неприязни нанес не менее 6 ударов ножом в область тела и конечностей 35-летнему знакомому. Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление, и своевременно оказанной медицинской помощи, он остался жив.  Подозреваемый скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. На днях сотрудники полиции установили его местонахождение и задержали. 

По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначена судебно- медицинская экспертиза.

В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что ударил потерпевшего ножом после того, как тот ударил его ладонью по лицу. Он ранее отбывал наказание в местах лишения свободы,  поэтому пощечина для него оскорбительный жест.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу.

04 октябрь 08:56 | : Происшествия

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