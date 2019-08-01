Мастер Большое ухо. Архангельский "кулибин" может получить 4 года за прослушку

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя областного центра, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 138.1 УК РФ (незаконный сбыт специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации).
По версии следствия, в текущем году подозреваемый посредством сети «Интернет» разместил объявление, вел переписку и продал покупателю специальное техническое средство, предназначенное для негласного получения и регистрации акустической информации, которое самостоятельно изготовил, закамуфлировав под бытовой предмет – сетевой фильтр с четырьмя розетками и выключателем.
Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных отделом «К» бюро специальных технических мероприятий УМВД России по Архангельской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого изъяты комплектующие для изготовления специальных технических средств и другие предметы, имеющие значение для дела. Выясняется информация о количестве изготовленных и реализованных специальных технических средств.
В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания.
Дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
В соответствии с Уголовным кодексом РФ незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, влекут наказание от штрафа до 4 лет лишения свободы.