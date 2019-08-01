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Нам чужих мошенников не надо! В Архангельске "взяли за хобот" арбитражных управляющих из Ставрополья

Следственными органами  Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу  завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению двух арбитражных управляющих из Ставропольского края в совершении преступления, предусмотренного ч. 8 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2018 году обвиняемые получили более 3,5 млн. рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение действий в интересах учредителя и директора архангельской коммерческой организации, которому за незаконное  вознаграждения обещали вернуть контроль над обществом с ограниченной ответственностью и реализацию (продажу) задолженности по заниженной стоимости.

При передаче части коммерческого подкупа в размере более 1 миллиона рублей один из подследственных был задержан сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Архангельской области в помещении гостиницы, расположенной в центре города Архангельска.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемые свою вину не признали.

18 сентябрь 08:59 | : Происшествия

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