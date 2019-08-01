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НАО: Как директор наживался на культуре

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору государственного бюджетного учреждения культуры Ненецкого автономного округа. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере) и ч.3 ст. 160 УК РФ (три эпизода хищения денежных средств, вверенных виновному, совершенного лицом с использованием служебного положения).

Следствием установлено, что в период с 2016 по 2019 год  директор учреждения культуры за незаконное денежное вознаграждение в размере 10% от суммы оплат по договорам обеспечил заинтересованному обществу с ограниченной ответственностью заключение договоров (контрактов) по организации и проведению пиротехнических шоу в городе Нарьян-Маре, получив от директора коммерческой организации через посредника  взятку в виде денег на общую сумму более 630 тысяч рублей.

Он же, в 2016-2018 годах заключил договоры о возмездном оказании услуг со знакомым индивидуальным предпринимателем по техническому обслуживанию оборудования, на поставку необходимых для создания декораций материалов и купли-продажи необходимых для учреждения товаров, после чего поручил подчиненным сотрудникам произвести оплату оказанных услуг и поставленных товаров, согласно товарным накладным, в которых содержалась информация, не соответствующая действительности, при этом часть денежных средств на общую сумму более 450 тысяч рублей присвоил.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России  по Архангельской области и УЭБиПК УМВД  России по Ненецкому автономному округу.

На стадии следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу  и наложен арест на его имущество на общую сумму более 2 млн.рублей.

17 сентябрь 11:02 | : Происшествия

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