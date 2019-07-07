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Бунтари из Плесецкой колонии вины не признают

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 39-летнего осужденного за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, и 25-летнего осужденного за преступления против собственности,  в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия  в отношении сотрудника места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Следствием установлено, что 18 апреля 2019 года днем в ФКУ ИК-21 УФСИН России по Архангельской области сотрудник колонии обнаружил, что двое осужденных закрылись в помещении такелажной мастерской. Представитель власти провел там обыск и обнаружил скрытый в тепловой трубе помещения тайник, изготовленный путем спила части трубы и прикрытый металлической заглушкой, в котором находились два зарядных устройства к мобильным телефонам. Осужденные применили физическую силу к сотруднику колонии, забрали сверток из тайника и покинули мастерскую. В результате их противоправных действий представителю власти причинена физическая боль, гематомы и ссадины.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН  России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемые  не признали свою вину.

09 сентябрь 11:24 | : Происшествия

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