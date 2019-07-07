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Контрабандисты now. Архангелогородец пытался провезти через госграницу непотрошеную треску

16 августа 2019 года житель Архангельска следовал из Финляндии в Россию и пересекал границу в МАПП «Суоперя» в Республике Карелия. С собой в ручной клади он вез непотрошеную треску весом 3,37 кг. При этом ввоз сырой животноводческой продукции возможен только в сопровождении ветеринарных сопроводительных документов и разрешения Россельхознадзора. Сырая продукция животного происхождения может стать причиной заноса и распространения заболеваний животных, опасных в том числе и для человека.

Необходимых документов, подтверждающих безопасность продукции, владелец рыбы не имел.

Рыба была возвращена на территорию Финляндии. В отношении физического лица был составлен протокол об административном правонарушении ч. 1 ст. 10. 6 КоАП РФ, гражданин был привлечен к ответственности с назначением штрафа в размере 500 рублей.

 (кадр из к/ф "Бриллиантовая рука")

30 август 11:12 | : Происшествия

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