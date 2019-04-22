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Берегите детей! Маленький утопленник из Виноградовского района

Сегодня днем в реке Северная Двина в поселке Березник при очевидных обстоятельствах утонул 9-летний мальчик, который купался с друзьями на мелководье. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Тело из воды извлечено. Назначена судебно- медицинская экспертиза.

Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости обеспечения безопасности во время купания и контроля взрослых за детьми у воды, с началом купального сезона продолжают гибнуть люди.

Как показывает следственная практика, несчастные случаи чаще всего происходят при элементарном несоблюдении правил безопасности, а также из-за оставления детей без присмотра.

Следственное  управление обращает особое внимание и предупреждает, что купаться безопасно только на благоустроенных, специально оборудованных пляжах.  При этом взрослые не должны упускать из поля зрения своего ребенка, особенно если он не умеет плавать.

Следует помнить об ответственности за детей и о том, что выполнение правил поведения на воде и дисциплина пребывания в местах отдыха- залог безопасности ваших детей.

07 июль 15:07 | : Происшествия

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