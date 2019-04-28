В Плесецком районе ребенок погиб за металл

2 июня 2019 года вечером на территории бывшего леспромхоза в поселке Верховский Плесецкого района произошло обрушение кирпичной стены строения, в результате которого погиб 11-летний мальчик. Его друг- ровесник с подозрением на перелом костей ног госпитализирован в больницу. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, несовершеннолетние ломали кирпичную стену старого сооружения, чтобы достать металлические болты с целью последующей сдачи их в пункт приема металлолома.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, собственника строения и по результатам проверки принять процессуальное решение.
В преддверии летних каникул Следственное управление настоятельно рекомендует взрослым не оставлять досуг несовершеннолетних без присмотра, обращать внимание детей на необходимость соблюдения мер безопасности.