Архангельск: Неудачный паркур. Юноша упал с крыши недостроя... насмерть

25 мая 2019 года около 18 часов 40 минут на территории недостроенного здания, расположенного по адресу: город Архангельск, проспект Ленинградский, 308, с высоты третьего этажа упал 17-летний юноша. У погибшего обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, молодой человек вместе с друзьями гулял по недостроенному зданию. При попытке перепрыгнуть с одной стены здания на другую, которые образуют прямой угол, юноша упал на строительный мусор.
Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.