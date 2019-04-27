Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск: Неудачный паркур. Юноша упал с крыши недостроя... насмерть

25 мая 2019 года около 18 часов 40 минут на территории недостроенного здания, расположенного по адресу: город Архангельск, проспект Ленинградский, 308, с высоты третьего этажа упал 17-летний юноша. У погибшего обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, молодой человек вместе с друзьями гулял по недостроенному зданию. При попытке перепрыгнуть с одной стены здания на другую, которые образуют прямой угол, юноша упал на строительный мусор.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти и по результатам проверки  принять процессуальное решение.        

  

27 май 08:58 | : Происшествия

Видеозал


Пасхальное видеообращение митрополита Архангельского и Холмогорского Даниила
Администрация города Архангельска приносит извинения участникам сорванного мероприятия (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2019 (190)
Апрель 2019 (250)
Март 2019 (252)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)

Деньги


все материалы
«    Май 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20