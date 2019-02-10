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Архангельск: За упавшего с крыши рабочего директор может ответить собственной свободой

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению генерального директора коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что 4 сентября 2018 года обвиняемый, являясь лицом, ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте,  допустил работника без инструктажа и средств индивидуальной защиты для производства работ на крыше трехэтажного административного здания, расположенного по улице Вологодская в городе Архангельске. В результате допущенных нарушений, при производстве указанных работ разнорабочий упал с крыши объекта на землю. Пострадавший получил многочисленные переломы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 март 09:51 | : Происшествия

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