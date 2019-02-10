Архангельск: За упавшего с крыши рабочего директор может ответить собственной свободой

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению генерального директора коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Следствием установлено, что 4 сентября 2018 года обвиняемый, являясь лицом, ответственным за организацию и безопасное проведение работ на высоте, допустил работника без инструктажа и средств индивидуальной защиты для производства работ на крыше трехэтажного административного здания, расположенного по улице Вологодская в городе Архангельске. В результате допущенных нарушений, при производстве указанных работ разнорабочий упал с крыши объекта на землю. Пострадавший получил многочисленные переломы, которые расцениваются как тяжкий вред здоровью.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.