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Шиесские гуляния: история одной провокации

Шиесские активисты, воодушевленные вчерашней «победой», устроили прямо на строительной площадке и станции «народные гуляния».

 

Десятки людей, одетых в отличительные светоотражающие жилеты, со значками «Поморье – не помойка!» неожиданно появились сегодня днем на режимном объекте – стройке на станции Шиес и самой станции. Напомним, там ведется строительство погрузочно-разгрузочного кластера, территория ограждена забором во избежание несчастных случаем.

Да и сама станция в любом случае – режимный объект. А тут – масса народу, ходят, нисколько не обращая внимания на железнодорожников и их робкие попытки призвать к порядку. Скажем честно – активистов теперь просто боятся из-за их неадекватности.

Однако вчерашняя ночная «победа» над колонной строителей, возвращавшихся домой, придала шиесским активистам новые силы. Жестокое избиение ни в чем неповинных строителей, оставшееся безнаказанным, спровоцировало прибывших в район Шиеса людей на новые «подвиги».

Совсем недавно на Шиес приехала сплоченная и хорошо подготовленная группа «экоактивистов» из областного центра, и события принимают всё более горячий оборот: сперва ночная бойня, теперь вот – демонстративные гуляния прямо на стройке. Чувствуется хорошая организация, синхронизация и снабжение протестующих – попробуйте-ка просто так кормить, поить, согревать и оставлять на ночлег десятки абсолютно посторонних людей в течение нескольких недель, а также снабжать их Инетом, связью, продуктами и топливом посреди леса.

Охранному предприятию «Гарантия безопасности», поддерживающему порядок на стройке, даны четкие указания: в конфликты не вступать, на провокации не поддаваться, поэтому никого из активистов, вопреки ожиданиям, не «винтят» и не запирают.

Провокация чистой воды – налицо: работников подрядных организаций ООО «Технопарк» всячески провоцируют на конфликт, втягивают в перепалки, обзывают. При этом полиция остается абсолютно индифферентной. Т.е. «вот убьют – тогда и приходите»?

Организованные экстремисты не только срывают работу на объекте, но и подвергают опасности жизнь и здоровье строителей: сложно предугадать, на какие новые акции пойдут люди с воспаленным воображением. Да и бродить множеству людей по железнодорожным путям – тоже, мягко говоря, небезопасно. Похоже, тут складывается ситуация, когда пора и власть употребить.

16 март 20:46 | : Происшествия / Скандалы

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