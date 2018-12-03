На Соловках тоже убивают

25 января 2019 года утром по месту жительства в поселке Соловецкий обнаружено тело ранее привлекавшегося к уголовной ответственности 56 -летнего местного жителя с колото-резаной раной грудной клетки. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
В результате следственно-оперативных действий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, по подозрению в совершении преступления задержан 44-летний знакомый потерпевшего.
По версии следствия, в ночь на 25 января 2019 года в ходе совместного употребления спиртных напитков подозреваемый на почве личной неприязни к потерпевшему нанес тому удар ножом в область грудной клетки. Через непродолжительное время потерпевший скончался на месте преступления от полученного ранения.
Подозреваемый задержан. В ходе допроса он пояснил следователю, что на протяжении нескольких дней проживал у пенсионера, покупал спиртное и употреблял его вместе с ним. 25 января вечером хозяин дома его снова отправил за алкоголем. Получив отказ, потерпевший стал его выгонять из дома. Он разозлился и ударил его ножом.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.