Северодвинская тетя совратила 10-классника азартными играми

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 23-летней жительницы города Северодвинска, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления).
По версии следствия, подозреваемая, используя возрастное превосходство, путем уговоров и обещаний материальной выгоды, убедила 16-летенего юношу выполнять роль администратора игорного заведения, которое осуществляло свою незаконную деятельность с конца мая по начало июня 2018 года. Подозреваемая, действуя совместно с иными лицами, организовала и проводила азартные игры с использованием игрового оборудования и сети Интернет в арендованном помещении по улице Никольская в городе Северодвинске. Несовершеннолетний юноша за переданные ему игроками деньги предоставлял им «кредиты» в проводимой азартной игре на персональных компьютерах, соединенных локальной сетью с доступом в сеть Интернет.
Действия подозреваемой и иных участников группы квалифицированы по п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Вчера судом, на основании ходатайства следователя, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, выясняются причины и условия, способствовавшие совершению преступления.
Незаконная игорная деятельность пресечена при содействии ОМВД России по г.Северодвинск.